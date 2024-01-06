Си Цзиньпин проводит чистку в китайской армии

Председатель КНР Си Цзиньпин начал масштабную военную чистку после того, как выяснилось, что широкомасштабная коррупция подрывает его усилия по модернизации вооруженных сил и ставит под вопрос способность Китая вести войну. Об этом пишет Bloomberg.

Коррупция в Ракетных войсках Китая и во всей оборонно-промышленной базе страны настолько обширна, что, по мнению американских чиновников, в ближайшие годы Си Цзиньпин вряд ли решится на крупные военные действия.

Среди последствий коррупции и взяточничества разведка США указала на ракеты, наполненные водой вместо топлива. Кроме того, шахтные пусковые установки на западе Китая не функционируют необходимым образом.

В октябре 2022 года Си Цзиньпин поручил к 2027 году превратить Народно-освободительную армию Китая в армию «мирового класса», в том числе за счет внедрения новых технологий и модернизации системы подготовки военнослужащих. К этому же времени председатель КНР призвал обеспечить контроль над Тайванем.

За последние полгода, по оценкам американской разведки, по делу о коррупции были отстранены от должности более десяти высокопоставленных чиновников Минобороны Китая. Так, в октябре было объявлено об отставке министра обороны Ли Шанфу. До этого были отстранены два высших генерала ракетных войск НОАК, контролировавшие арсенал ракет большой дальности и ядерного оружия.