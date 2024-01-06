Американцы сбили беспилотник хуситов

«Беспилотный летательный аппарат, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена, был сбит в целях самообороны эсминцем USS Laboon в международных водах южной части Красного моря вблизи района нахождения нескольких коммерческих судов», - говорится в сообщении.

Указывается, что данных о жертвах или каких-либо повреждениях нет.

Вблизи Йемена в настоящее время находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Dwight Eisenhower. В состав группы помимо авианосца, на котором размещено 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely, USS Stethem, USS Carney, USS Mason и USS Laboon ВМС США. Группировка задействована в проведении многонациональной операции «Страж процветания» (Operation Prosperity Guardian) для защиты судоходства и противодействия нападениям йеменских хуситов на суда в Красном море.

США и еще 11 государств в среду потребовали, чтобы йеменские хуситы прекратили нападать на военные и коммерческие суда в Красном море, и предупредили о последствиях таких атак.