Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:47

Буквально, в каждом отчете Центробанка Азербайджана можно встретить слово «дедолларизация». Если помните, в 90-е годы прошлого столетия американский доллар почти полностью вытеснил национальный манат с рынка. И хотя с тех пор прошло больше тридцати лет, в течение которых Азербайджан выстроил мощную экономику, повысил благосостояние людей и сделал все для укрепления маната, фактор долларизации национальной экономики по-прежнему сохраняется, а наш Центробанк по-прежнему с ним борется.

Впрочем, проблема привязанности к доллару характерна не только для Азербайджана. Не случайно, на данный момент каждая третья страна, входящая в ООН, идет по пути дедолларизации своей экономики и делает ставку на развитие национальных платежных средств. Сегодня мы все чаще становимся свидетелями того, как политические элиты разных стран объявляют войну американскому «баксу». И в их числе представители таких сильных региональных объединений, как АСЕАН или БРИКС, в которых осознали, что доллар представляет опасность не только, как средство платежа, но и как инструмент сбережений. Есть немало государств, которые воздерживаются от открытой критики расчета в долларах, но при этом организуют свои расчеты в местных валютах. К примеру, Россия или Бангладеш, которые полностью перешли в торговле с Индией на рупии. Использование международным сообществом доллара в качестве резервной валюты привело к возникновению асимметричной финансовой системы, пользу от которой получают, преимущественно, США, поскольку их компании, в отличие от компаний других стран, по определению защищены от валютного риска.

США получают огромную выгоду еще и потому, что другие вынуждены продавать товары и услуги, чтобы получить доллары, а американцы получают их, просто включая печатный станок. Все перечисленное дает Соединенным Штатам такую привилегию, как финансирование бюджетного дефицита за счет международных экономических агентов. Что же касается использования американского доллара и экономических санкций в качестве оружия, то это создало атмосферу недоверия к хранению активов в западных финансовых учреждениях, поскольку в итоге приводит к повышению цен на продукты питания и энергоносители и дальнейшему дроблению цепочек поставок. А вот блокирование доступа суверенных государств к собственным международным резервам США и другие практики, основанные на понятии экстерриториальности юрисдикции, лишь усилили атмосферу недоверия к безопасности хранения активов в западных финансовых учреждениях Тем не менее, несмотря на крепнущую тенденцию к глобальной дедолларизации, в рейтинге наиболее востребованных расчетных валют доллар продолжает сохранять уверенное лидерство. Так, в августе прошлого года доля доллара в международных расчетах посредством системы SWIFT достигла 48,03 процента - цифра, являющаяся историческим рекордом. По сравнению с июлем доля «бакса» выросла еще на 1,57 процента. В то же время, в августе 2023 года доля евро упала до исторически минимальных 23,2 процента.

Таким образом, доллар продолжает укреплять позиции в международных расчетах, а евро падает из-за снижения своей популярности за пределами еврозоны. Зато на арену международных расчетов с рекордными показателями вышел китайский юань, доля которого выросла по итогам августа 2023 года до 3,47 процента против 3,06 процента месяцем ранее. Но больше всего поражает, что все это происходит на фоне многочисленных публикаций в американских СМИ, авторы которых утверждают, что гегемонии доллара приходит конец, поскольку американские плутократы, транжиря их за рубежом на бессмысленные военные конфликты, разрушают национальную экономику. И без того огромный внешний долг США с начала XXI века растет, как на дрожжах. Обе ведущие политические партии страны, за которыми стоят многочисленные миллиардеры, компании и отрасли, живут исключительно за счет спонсорского финансирования и лоббистской деятельности. А потому постоянно сокращают налоги на предпринимательскую деятельность, на прибыль и так далее, в результате чего что образовался гигантский хронический дефицит.