Операция украинской разведки в Белгородской области
Украинские разведчики 6 января ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.
«В рамках сложной миссии, реализуемой при содействии платформы United24, операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области. В результате огневого поражения 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь С1» выведены из строя. Стоимость одного такого ЗРПК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов», – заявили в ГУР.