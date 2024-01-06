Авиация Турции наказывает курдских боевиков
Турецкие ВВС уничтожили 15 объектов террористической Рабочей партии Курдистана на севере Ирака в ходе воздушной операции. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
«Воздушная операция проведена 6 января в 17:30 местного времени на севере Ирака в районах Метина, Гара, Хакурк, Кандиль и Асос. В результате уничтожено 15 целей (убежища, укрытия склады), используемые террористической организацией, и значительное число находившихся в них боевиков», - говорится в сообщении.