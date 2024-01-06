Израиль взял под полный контроль север сектора Газа
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил 6 января о завершении «демонтажа военной инфраструктуры ХАМАС» в северной части сектора Газа.
Израильские СМИ пишут, что именно ЦАХАЛ имеет в виду под «демонтажом ХАМАС».
По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ, «демонтаж военной инфраструктуры ХАМАС» включает пять составных элементов: ликвидацию командиров военного крыла ХАМАС, зачистку территории от боевиков, сбор разведывательной информации на местности, уничтожение ракетных арсеналов и «уничтожение подземного потенциала».
На севере сектора Газа все эти цели ЦАХАЛ считает достигнутыми.