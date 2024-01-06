Глава МИД Японии внезапно прибыла в Украину

По его данным, министр, в частности, проведет переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Камикава находится в заграничной поездке, в ходе которой должна посетить несколько стран Европы, включая Польшу и Финляндию, а также США и Турцию. Визит в Украину заранее не анонсировался.

Как говорится в сообщении МИД, визит Камикавы должен подчеркнуть решимость Японии содействовать восстановлению Украины в рамках тесного сотрудничества между государственным и частным секторами. В Токио 19 февраля пройдет японско-украинская конференция по экономическому развитию и восстановлению Украины, в которой от Киева очное участие должен принять премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе визита на Украину, по данным МИД Японии, Камикава также примет участие в передаче украинской стороне большой партии оборудования, необходимого для электрификации страны в зимний период.

В конце прошлого года премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркивал, что власти страны планируют оказать Украине беспрецедентную помощь в вопросах, связанных с восстановлением инфраструктуры и экономики. Глава правительства пообещал продемонстрировать конкретные результаты в этом направлении к началу японско-украинской конференции по экономическому развитию и восстановлению.

Ранее японские СМИ сообщали, что правительство страны в рамках поддержки восстановления Украины намеревается передать Киеву новейшие технологии в области телемедицины, умного сельского хозяйства, а также современные технологии, связанные с производством и использованием возобновляемых источников энергии, в частности биотоплива. Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд.