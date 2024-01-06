В Грузии возмутились появлением в главном храме страны иконы с изображением Иосифа Сталина. В Тбилиси в кафедральном соборе Святой Троицы появилась икона советского политического и государственного деятеля, сообщил историк и политик Гиорги Канделаки в своей соцсети.

Историк возмутился тем, что, по его выражению, «инициатора разрушения Грузии», участвовавшего в гонениях на духовенство, поместили в священном месте.

Это он назвал «очередным успехом российской информационной машины, которую пора заметить».