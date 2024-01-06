Китай ввел санкции против американских компаний

Среди компаний, на которые наложили санкции: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.

В заявлении Министерства иностранных дел Китая говорится, что имущество этих компаний на территории КНР будет заморожено. Также китайским организациям и отдельным лицам запретили совершать операции и сотрудничать с ними.

Представитель МИД заявил, что последние продажи оружия "серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая, угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Следует отметить, что в прошлом месяце Государственный департамент США одобрил продажу военного оборудования на сумму 300 млн долларов для поддержки тактических информационных систем Тайваня.