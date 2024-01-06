ИГИЛ взрывает Иран и Афганистан
Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв автобуса, перевозившего мирных жителей в Кабуле, сообщает информационное агентство Aamaj News.
Автобус с пассажирами был подорван накануне вечером в районе Дашти-Барчи на западе афганской столицы, преимущественно заселенном шиитами народности хазара.
Начальник пресс-центра управления полиции Кабула Халед Задран сообщил накануне вечером в социальных сетях, что в результате взрыва пассажирского автобуса погибли два человека, 14 получили ранения.
ИГИЛ утверждает, что жертвами нападения стали 20 человек.
Ранее сообщалось, что ИГИЛ взяло на себя ответственность за недавний теракт в Иране, жертвами которого стали более 80 человек.