Почему в 2023 году контейнеры ушли с азербайджанского маршрута? Натик Гейдаров раскрывает haqqin.az невидимую сторону проблемы

Беседовал: Эльнур Мамедов, отдел экономики 10:46

Азербайджанское государство в последние годы инвестировало и инвестирует в развитие своей транспортной инфраструктуры очень значительные средства. Построен современный морской порт, судостроительный завод, серьезно расширена сеть автомобильных дорог, активно модернизируется железнодорожная сеть. При этом процесс развития транспортной инфраструктуры продолжается. В настоящее время ведется работа над расширением морского порта, активно строятся железные и автомобильные дороги на освобожденных территориях. То есть все делается для того, чтобы превратить Азербайджан в основной транспортный хаб в регионе, без которого невозможна реализация ни одного крупного проекта. Вместе с тем, согласно отчету Всемирного банка, опубликованного в конце ноября текущего года по потенциалу Среднего коридора, на маршруте, в том числе в Азербайджане, остаются «узкие места», которые мешают реализовать имеющийся потенциал. Кроме этого, согласно оценкам ВБ, срок грузоперевозок на маршруте составляет 53 дня, что в 2 раза длиннее, чем на альтернативных маршрутах. О том, как реально сегодня складывается ситуация в секторе грузоперевозок, с какими проблемами и вызовами сталкиваются транспортные компании, а также потенциале рынка haqqin.az побеседовал с директором одного из ведущих транспортных предприятий страны Alliance Logistics Натиком Гейдаровым.

- Хотелось бы, чтобы Вы, как эксперт в области транспорта и как руководитель компании, которая провезла самый большой объем грузов по железной дороге за последние 5 лет, ответили на несколько вопросов, касающихся объемов транзита и условий на наших транспортных коридорах. Недавно Всемирный банк опубликовал свой отчет относительно перспектив Среднего коридора и задач Азербайджана, Казахстана и Грузии для его развития. В нем отмечается, что срок перевозки грузов по коридору – 53 дня, что в 2 раза дольше, чем по альтернативным маршрутам. С чем это связано и что нужно сделать, чтобы сократить срок доставки грузов? Это важный вопрос. И на него надо посмотреть с нескольких аспектов. Например, в прошлом году из администрации железной дороги звучали заявления, что срок прохождения грузов по коридору снизился до 18-23 дней. При этом Всемирный банк в упомянутом вами отчете настаивает, что срок прохождения грузов не снизился, а продолжает сохраняться на уровне 53 дней. Конечно, можно взять один поезд и показательно быстро прогнать его по маршруту, то есть получить те самые 20 дней. Но смысл не в этом. Смысл в том, чтобы суметь делать это в регулярном режиме на обычном постоянном маршруте. А вот этого пока нет, поэтому я вынужден согласиться с позицией Всемирного Банка. Кроме того, я хотел бы заострить внимание еще на одном аспекте. Вопрос не только в числе дней, за которые проходит груз по тому или иному маршруту. Вопрос еще и в предсказуемости. Маршрут может быть и 10 дней, и 50 дней, и он может работать при правильном сочетании скорости и цены. Но тут самое важное, чтобы груз не застревал, не было неприятных сюрпризов, проблем с бумагами, с вагонами и так далее. Т.е. обеспечить максимально быстрое прохождение грузов без каких-либо проволочек. Кроме того, необходимо обеспечить и регулярность маршрута. А между тем число блок поездов на Среднем коридоре резко снизилось в 2023-м году с почти 60 в 2022 году до однозначной цифры в 2023-м году. Нам надо стремиться к маршруту, который не только быстрый, но и прозрачный. Чтобы грузовладельцы всегда видели, где находится их груз, чтобы вопросы не застревали у различных мелких чиновников.

- Следующий вопрос касается того, какой реально у нас составил объем транзита грузов. По данным ADY Konteyner, за 11 месяцев 2023 года транзит только контейнерных грузов вырос на 127%, т.е. более чем в 2 раза. Всемирный банк и профессиональные транспортные ассоциации, наоборот, говорят о том, что транзит контейнеров сократился на 35-40%. Так какие цифры правильные? - Мы, как частный бизнес, ясно видим, что вторая цифра ближе к реальности. Контейнеры в 2023 году ушли с нашего маршрута, что является очень негативным фактором. При этом кто-то может сказать, что контейнеры - всего лишь малая часть транзита. Но это в корне неверно. Контейнеры - будущее нашего маршрута. Ведь весь мир уже много лет как перешел на контейнеры. Вы когда-нибудь обращали внимание, что почти вся мировая статистика использует контейнеры в качестве единицы измерения логистики? Так называемые миллионы TEU, что означает стандартный контейнер. А мы продолжаем говорить о миллионах тонн. Да, ради справедливости надо сказать, что у этого есть причины - советская железная дорога была сфокусирована на насыпных и наливных грузах, и это наследие все еще живо. Но такая ситуация еще раз убеждает меня в том, что необходимо сосредоточиться на контейнерах, так как они - будущее и тот инструмент, который поможет нам поднять конкурентность нашего коридора. И нам надо серьезно поработать над ростом этого сегмента бизнеса. - Каков в целом потенциал Азербайджана по транзиту грузов и насколько он сегодня, скажем так, освоен? Минтранс в последние годы говорил о цели в 25-30 млн т в год, но в 2022 году, получается, объемы транзита составили всего чуть более 10 млн т. - Тоже очень важный вопрос. Если вы меня спросите, есть ли у Азербайджана потенциал для транзита 30 млн тонн в год, то я отвечу: да, однозначно есть. Другой вопрос, что мы используем этот потенциал не в полной мере. Например, по железной дороге транзит в 2023 году составил всего порядка 7-8 млн тонн, хотя изначально планировался на порядок больше.

Почему мы используем только часть нашего потенциала? Сложный вопрос. Надо помнить, что транзит требует сотрудничества между различными странами. А также он требует координации внутри страны как между министерствами, так и между компаниями, причем как государственными, так и частными. Именно здесь лежит ответ. Координации, очевидно, недостаточно. Кроме этого, мое личное мнение: государственная железная дорога должна пошагово выйти из сегмента экспедиторских и фрейтфорвардерских услуг и исключить участие госкомпаний в таких операциях. За Минтрансом должны сохраняться функции регулятора определения правил и условий деятельности на рынке для его участников. А АЖД должны заниматься управлением инфраструктурой железной дороги, как это происходит во всех развитых экономиках. Я убежден, и это подтверждается многолетним опытом в логистике, что частный сектор более конкурентен в этом роде деятельности. Логистика требует быстроты и гибкости, которую не могут обеспечить экспедиторы, принадлежащие железной дороге. И это полностью соответствует международной практике. Во всех развитых странах экспедиторство осуществляется частными предприятиями. А государство строит и обслуживает инфраструктуру. У этого есть очевидные экономические причины. Я уже не говорю о том, что ситуация, при которой АЖД продает тариф своим же дочерним предприятиям, создает явный конфликт интересов. - В чем вы видите сегодня главные барьеры на пути повышения объема грузоперевозок, в том числе транзита через Азербайджан? - Именно сегодня, как говорится, здесь и сейчас, это, пожалуй, высокие тарифы и технические узкие места на маршруте. С одной стороны, у нас самый большой порт на Каспии, самая развитая сеть дорог. В нашу железную дорогу вложены гигантские инвестиции, намного больше, чем у соседей. Однако где-то может не хватать вагонов, где-то на станции очередь. А ведь транзит требует непрерывности. Можно построить очень хорошую логистику на 99% маршрута и не исправить ее в одном месте, в итоге вся логистика посыпется. Как я уже говорил, с 2022 года значительно выросли тарифы на железнодорожные перевозки. Причем как в Азербайджане, так и в Грузии. Нас пока еще выручают конкурентные ставки на автомобильном транспорте, который развивается, о чем свидетельствуют данные статистики (рост на 5,2% за 10 месяцев 2023 года – ред.). Но все равно автомобили могут возить только часть грузов. Возвращаясь к моему основному аргументу, хотел бы отметить, что одной из причин является не до конца ясная граница того, где кончается роль государственных компаний, а где начинается частный бизнес.