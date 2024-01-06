Украина истощает ПВО в Крыму

Украинские войска проводят многодневную кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму и уже успешно поразили несколько целей по всему полуострову. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, ISW со ссылкой на российские источники пишет, что в ночь с 5 на 6 января Украина нанесла удар по административному зданию на российском аэродроме в оккупированных Саках (Крым) четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow.

Министерство обороны России тогда заявило, что российские силы уничтожили пять украинских беспилотников и четыре ракеты над Черным морем и Крымом в ночь с 5 на 6 января и шесть украинских ракет «Нептун» над северо-западной частью Черного моря 6 января.

В то же время командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал спутниковые снимки, на которых видна цель успешного украинского удара по аэродрому Саки, хотя ISW пока не может идентифицировать, что это была за цель.

Кроме того, Главное управление военной разведки (ГУР) Украины заявило об успешном ударе 4 января по российским радиолокационным позициям на аэродроме Саки и складу техники вблизи Гришино.

Как пишут аналитики, украинские силы также нанесли удары по радиолокационной системе противовоздушной обороны и центру связи в Евпатории, ответственному за координацию операций российской ПВО в оккупированном Крыму, складам боеприпасов вблизи Первомайского (82 км к северу от Симферополя) и российскому командному пункту под Севастополем, начиная с 4 января.

«Украинские и российские сообщения указывают на то, что украинские ракеты и беспилотники проникают сквозь российскую систему противовоздушной обороны в оккупированном Крыму и успешно поразили некоторые намеченные цели».

В то же время известный российский «военкор», связанный с Кремлем, заявил, что украинские силы наносят удары, направленные на ослабление российской системы ПВО над оккупированным Крымом.