В Баку задержан «Курд Эльнур»

В Баку по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере задержан и арестован Эльнур Аббасов, известный в криминальном мире как «Курд Эльнур».

На основании ходатайства следственного органа в отношении Аббасова в Наримановском районном суде избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Задержанный был знаком с покойным криминальным авторитетом Ровшаном Джаниевым (Ровшаном Ленкоранским).