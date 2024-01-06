Это означает, что место Карлсена, который победил в августе на Кубке мира в Баку, займет 28-летний азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов, сенсационно ставший на том соревновании четвертым. Согласно регламенту, в турнир претендентов попадали лучшие три шахматиста Кубка мира.

«Да, я не собираюсь играть в турнире претендентов, даже не переживайте на эту тему», - сказал Карлсен на платформе Chess.cоm.

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен официально подтвердил, что не будет участвовать в турнире претендентов, который пройдет в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля 2024 года.

Таким образом, в турнире претендентов сыграют: Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Сантош Гуджрати Видит (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия), Алиреза Фируджа (Франция) и Ниджат Абасов (Азербайджан).

Напомним, на Кубке мира в Баку Ниджат Абасов поочередно прошел зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине, нидерландца Аниша Гири, россиянина Петра Свидлера, Салеха Салема из ОАЭ и Сантоша Гуджрати Видита из Индии. В полуфинале Ниджат проиграл Магнусу Карлсену, а в матче за 3-е место уступил Фабиано Каруане.

Возвращаясь к словам Карлсена: он дал пояснение, почему он отказывается от участия в борьбе за звание чемпиона мира.

«Я бы сказал, что главная причина в том, что мне это не нравится. Все очень просто».

Карлсен, выигравший пять матчей на первенство мира у индийца Вишванатана Ананда (дважды), россиянина Сергея Карякина, американца Фабиано Каруаны и еще одного российского шахматиста Яна Непомнящего, говорит, что ему необходимы существенные изменения, чтобы вернуться в цикл.

«Думаю, при нынешнем контроле времени крайне маловероятно, что я снова буду участвовать в классическом чемпионате мира. Я действительно не скучаю по этому. Мне очень нравится та жизнь, которая у меня сейчас. Я играю дома, но также путешествую и играю в турнирах», - заявил норвежец.

Говоря о потенциальных изменениях в формате, которые могут побудить его вернуться, Карлсен предположил: «Думаю, если мы сократим контроль времени, увеличим количество партий, это будет очень хорошее начало».