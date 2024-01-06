Израиль отказывается от планов полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС и перенаправляет силы на освобождение израильских заложников. К такому выводу пришли опрошенные американским телеканалом СNN эксперты.

По мнению научного сотрудника по Ближнему Востоку и Северной Африке британского Королевского института международных отношений Билала Ю. Сааба, намерение Израиля полностью уничтожить палестинское движение является недостижимой целью: «Руководство ЦАХАЛ очень хорошо понимает, что максимум, что они могут сделать, — это серьезно ослабить военный потенциал ХАМАС».

Он подчеркнул, что «идет гонка со временем». По его словам, непонятно, сколько времени Израиль сможет вести войну, не провоцируя усиление международного возмущения. По мнению научного сотрудника, намерение Израиля уничтожить управленческую «верхушку» ХАМАС не принесет ощутимых результатов, поскольку «подобные организации довольно легко заменяют командиров».

Глава Израильского института демократии и бывший член Кнессета от партии «Кадима» Йоханан Плеснер отмечает, что оставшиеся в плену ХАМАС израильские заложники оказывают сильнейшее политическое давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Рейтинг премьер-министра Израиля в стране сильно просел с начала войны в секторе Газа.