Операция по удалению аденоидов и миндалин назначается оториноларингологом. Для диагностики проводятся эндоскопия и рентгеноскопия носовых пазух и верхних дыхательных путей. При этом предоперационное обследование и консультация врача, лабораторные и инструментальные, в том числе гистопатологические исследования, анализ крови и компонентов крови входят в страховой пакет обязательного медицинского страхования.

Операции аденоидэктомия (удаление аденоидов) и тонзиллэктомия (удаление небных миндалин) считаются наиболее часто проводимыми ЛОР-операциями в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом haqqin.az сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Стоит отметить, что питание во время пребывания в стационаре лицам, сопровождающим ребенка в возрасте до 12 лет, обеспечивается бесплатно.

Операция проводится хирургом-отоларингологом под общей анестезией. Анестезия, реанимация и пребывание в стационаре, а также лекарства и медицинские расходы, используемые во время операции, также обеспечиваются обязательным медицинским страхованием.

Для информации сообщаем, что аденоидэктомия – удаление хирургическим путем аденоидов, расположенных в носоглоточной области. Данная операция проводится в основном у детей в возрасте до 14 лет.

Затруднение носового дыхания, дыхание через рот, храп, засыпание с открытым ртом, остановка дыхания во сне более чем на 10 секунд, неэффективность консервативного лечения могут считаться показанием к операции. Непроведение операции может привести к кислородной недостаточности, аномалии развития челюстной кости и рассеянности.

Тонзиллэктомия назначается врачом в случае гнойных осложнений в горле, затруднения глотания, закупорки дыхательных путей и неэффективности терапевтического лечения. Если пациентам, страдающим от хронического тонзиллита, не провести операцию, это может привести к ревматизму и, как следствие, к ревматическим заболеваниям сердца и почек.

Отметим, чтобы воспользоваться медицинскими услугами, гарантируемыми обязательным медицинским страхованием, достаточно с удостоверением личности обратиться в любое государственное медицинское учреждение, подведомственное Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями, или в один из 9 научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

С перечнем услуг, гарантируемых Пакетом услуг обязательного медицинского страхования, можно ознакомиться здесь.