Ульвия Худиева, собкор 12:28

Как известно, в сфере здравоохранения Азербайджана осуществляются комплексные меры, благодаря которым гражданеполучают доступ к более качественным медицинским услугам, а ответственные за здоровье населения медицинские работники, соответственно, повышают уровень своих доходов. За последнее время в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) добавлено еще 775 новых услуг. В результате, общее число медицинских услуг, покрываемых обязательным страхованием, включающих трансплантацию костного мозга, почек и печени, восстановление и замену сердечных клапанов, а также хирургическое лечение пороков сердца, увеличено до 3315.

Здесь важно отметить, что до сих пор такого рода операции и обследования из-за своей дороговизны были недоступными для многих граждан нашей страны. Наряду с этим, приведены в соответствие с рыночными ценами тарифы на 1464 медицинские услуги, что приведет к увеличению заработной платы медработников, работающих в рамках ОМС. Специалисты Государственного агентства обязательного медицинского страхования ответили на вопросы haqqin.az относительно обновленного пакета услуг. По словам Ниджата Ширинова, главы отдела экспертизы государственных медицинских учреждений Госагентства, изменения в пакете услуг производились с учетом международного опыта, мнений квалифицированных врачей, а также результатов опросов, представленных соответствующими медучреждениями. Кроме того, была проанализирована статистика обращений граждан и выбраны сферы, на которые наблюдается наибольший спрос. Говоря о преимуществах обновленного пакета услуг, Ширинов сказал, что увеличение количества услуг в рамках ОМС напрямую влияет на социальное положение граждан. По словам главы отдела экспертизы, в расширенном пакете представлены около двухсот новых лабораторных услуг. «Если быть точнее, – сказал он, – то теперь за счет страховки можно сделать лабораторные анализы по болезням, которые в большей степени беспокоят граждан. В частности, на основе обращений граждан в пакете услуг предусмотрены анализы для выявления аллергенов, связанных с аллергическими заболеваниями». Ширинов сообщил об увеличении услуг, предлагаемых на основе медицинского освидетельствования, и предусматривающих проведение стационарных хирургических операций. «И к этому процессу были привлечены врачи различных хирургических профилей, - отметил эксперт. – В частности, сюда включены полная замена локтевого и плечевого суставов, эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, протезирование сердечных клапанов, аневризм и операции, связанные с сердечно-сосудистой хирургией (устранение пороков сердца). Пересмотрены также лимиты по многим видам услуг. Если раньше существовали ограничения на проведение операций кохлеарной имплантации и эндопротезирования, то после обновления пакета услуг эти лимиты были отменены. Кроме того, до 30 дней увеличен лимит использования услуг физиотерапии и реабилитации в амбулаторных условиях. Трансплантация органов также покрывается пакетом услуг в ограниченном порядке. В частности, определен годовой лимит на уровне 100 операций по трансплантации печени, 150 - почек и 20 - операций по трансплантации костного мозга.

Как сообщил Шамхал Джамильзаде, главный консультант Службы расчета себестоимости медицинской услуги Госагентства, 56 процентов медуслуг в пакете подорожали. Пакет был обновлен в августе этого года из-за совокупной инфляции, превышающей 30 процентов, а также из-за необходимости привести цены на медицинское обслуживание в соответствие с текущими рыночными тарифами. Джамильзаде подчеркнул, что тарифы формируются на основе обсуждений с медперсоналом государственных и частных медицинских учреждений, а также в соответствии с потребностями в персонале, медицинских принадлежностях, оборудовании, лекарствах и т.д. Анар Рагимов, глава отдела Департамента снабжения и закупок Госагентства, сообщил, что, в связи с включением в пакет услуг операций по трансплантации костного мозга, было закуплено современное оборудование. «Операции по трансплантации, которые из-за своей дороговизны были не по карману многим нашим пациентам, сегодня в рамках ОМС становятся общедоступными, - подчеркнул Рагимов. – Трансплантация костного мозга будет проводиться без хирургического вмешательства посредством афереза - современного метода лечения с использованием вновь приобретенного оборудования».

По его словам, в рамках ОМС можно будет эффективно лечить людей, страдающих такими заболеваниями крови, как лейкемия, миелома и лимфома. Применение эффективного метода лечения, адаптированного к современным требованиям, также позволяет сэкономить необходимое оборудование и ресурсы для проведения операций по трансплантации костного мозга. В 2022-2023 годах Агентство закупило 3344 единицы оборудования, приборов, инструментов и расходных материалов по 254 наименованиям на общую сумму более 40 миллионов манатов. Это оборудование служит для охраны здоровья матери и ребенка, проведения широкого спектра исследований и постановки точного диагноза, проведения инструментальных исследований, выполнения лапароскопических операций, а также совершенствования реанимационных мероприятий. По словам Рагимова, известные в стране врачи положительно оценили увеличение охвата медучреждений ОМС, а также укрепление материально-технической базы больниц и рост доходов медработников.