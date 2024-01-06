Между тем сообщается, что власти Южной Кореи призывают КНДР прекратить военную деятельность, которая усиливает напряженность на границе.

Северная Корея проводит учения с боевой стрельбой на западном побережье, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Армия Северной Кореи немедленно начнет боевые действия в ответ на любую провокацию, заявила в воскресенье влиятельная сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в комментарии государственному информационному агентству ЦТАК.

Эти замечания прозвучали после того, как военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея выпустила более 60 артиллерийских снарядов в субботу недалеко от их спорной морской границы после аналогичного залпа из более чем 200 выстрелов днем ранее.

«Позвольте мне еще раз прояснить, что у нашей армии уже разблокирован спусковой крючок», - сказала Ким Ё Чжон. Наша армия немедленно начнет боевое крещение в случае даже небольшой провокации».