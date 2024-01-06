Армия Северной Кореи заявляет о готовности к наступлению обновлено 12:41
Северная Корея проводит учения с боевой стрельбой на западном побережье, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Между тем сообщается, что власти Южной Кореи призывают КНДР прекратить военную деятельность, которая усиливает напряженность на границе.
Армия Северной Кореи немедленно начнет боевые действия в ответ на любую провокацию, заявила в воскресенье влиятельная сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в комментарии государственному информационному агентству ЦТАК.
Эти замечания прозвучали после того, как военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея выпустила более 60 артиллерийских снарядов в субботу недалеко от их спорной морской границы после аналогичного залпа из более чем 200 выстрелов днем ранее.
«Позвольте мне еще раз прояснить, что у нашей армии уже разблокирован спусковой крючок», - сказала Ким Ё Чжон. Наша армия немедленно начнет боевое крещение в случае даже небольшой провокации».