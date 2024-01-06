В Германии бьют тревогу: чьи дроны шпионят за украинцами?

Больше года над немецкими полигонами, где проходят совместные тренировки военных Германии и Украины, и над казармами появляются неопознанные дроны. Немецкие чиновники считают, что за этим «стоит Москва», пишет Bild.

«Над военным полигоном Клитц, где Бундесвер обучает украинцев на Leopard 1, регулярно замечают беспилотники. На других объектах несколько беспилотников иногда вторгаются в воздушное пространство одновременно. Это четко организовано и в значительной степени указывает на Россию», — заявил депутат Бундестага от Свободной демократической партии (СВДП) и член оборонного комитета Маркус Фабер.

Несмотря на то, что в середине ноября немецкие военные создали спецгруппу для борьбы с этими беспилотниками, ни один дрон до сих пор не удалось перехватить, признал статс-секретарь Минобороны Германии Нильс Хильмер.

«Ясно одно: нашей армии нужны современные глушилки. Нам нужны результаты работы целевой группы в ближайшие несколько месяцев», — отметил Фабер.