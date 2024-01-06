В Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба на приговор Вагифу Хачатряну, обвиняемому в совершении геноцида 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района членами незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова Вагифу Хачатряну были разъяснены его права. Адвокат Хачатряна Радмила Абилова заявила, что ее подзащитный не согласен с приговором Бакинского военного суда, приговорившего его к 15 годам лишения свободы, и потребовала оправдательного приговора.

Затем выступил сам осужденный, который сообщил, что он сам и его адвокат подали апелляционную жалобу на приговор, и попросил оправдания: «Я хочу сказать, что я не участвовал в тех боях, я невиновен. Я не был там и не видел никого. Меня задержали в Лачинском коридоре. Прошу вас освободить меня».

В суде в качестве потерпевших приняли участие глава юридического отдела Ходжалинской районной исполнительной власти Мурад Гусейнов и потерпевший Эльдар Салманов.

«Мы хотим, чтобы апелляция не была удовлетворена. Приговор Бакинского военного суда полностью законен, и мы просим сохранить его в силе» - сказал М.Гусейнов.

Потерпевший Эльдар Салманов также попросил не удовлетворять апелляционную жалобу: «На тот момент мне было 14 лет. Я ухаживаю за четырьмя инвалидами в течение 30 лет. Во время тех событиях я видел Вагифа своими глазами. Наказанием для этого человека (Хачатряна) должна быть смерть. Зверства, совершенные армянами в Мешали, беспрецедентны. Жители Мешали не согласны с приговором (Хачатряну)».

Затем выступил государственный обвинитель Тарана Мамедова, попросив не удовлетворять апелляционную жалобу.

Судебный процесс продлится до 15 января.

Напомним, что приговором Бакинского военного суда Вагиф Хачатрян был приговорен к 15 годам лишения свободы. Первые 5 лет своего заключения он должен отбыть в тюрьме, а остальные - в пенитенциарном учреждении строгого режима.