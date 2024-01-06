Иранский министр о плюсах моста в Азербайджан

Автомобильный мост, построенный между Ираном и Азербайджаном через реку Астарачай, поспособствует развитию торговых и транзитных связей между двумя странами, а также экономическому росту. Об этом заявил на заседании правительства министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

По словам Базрпаша, новый мост позволит 300 грузовым автомобилям пересекать границу в течение дня. По прежнему мосту в течение дня могли проехать всего лишь 200 автомобилей.

Иранский министр заметил, что переговоры с российской и азербайджанской сторонами по строительству железной дороги Решт - Астара также завершились положительно.