Орбан может занять место Шарля Мишеля

Если лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.

Если действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель покинет свой пост в июле, как он ранее анонсировал, лидеры ЕС должны будут быстро договориться о преемнике. Об этом пишет Politico.

Председательство в Совете ЕС на ротационной основе переходит от одного члена ЕС к другому на полгода. Это первый случай, когда действующий председатель Евросовета будет кандидатом на выборах в Европейский парламент, а также впервые он покидает пост досрочно.

Мишель должен был бы оставаться в должности до конца ноября. И хотя его решение является юридически допустимым, оно создает дополнительное давление на европейских лидеров, поскольку они обычно имеют больше времени на перестановки и договоренности во время большого распределения высших должностей в ЕС.

После выборов в Европейский парламент, которые состоятся 6-9 июня во всех 27 странах ЕС, европейские лидеры встретятся 17 июня, а затем 27-28 июня. Именно на этих встречах они, вероятно, будут пытаться прийти к согласию относительно замены Мишеля.

Шарль Мишель ранее объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост президента Евросовета.