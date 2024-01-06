Трамп заявил, что Байден уничтожит США до выборов

Администрация США может устроить третью мировую войну и уничтожить страну за десять месяцев, оставшихся до выборов главы государства, заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге в штате Айова.

«Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно. <…> За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну», — сказал Трамп, которого цитирует РБК.

Трамп назвал себя единственным кандидатом, способным спасти страну. Он заверил, что в случае его переизбрания американцы не столкнутся с третьей мировой. Он добавил, что не допустил бы войны в Украине и на Ближнем Востоке и контролировал бы ситуацию на Корейском полуострове, так как, в отличие от Байдена, умеет ладить с мировыми лидерами.