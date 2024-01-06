Акушер-гинеколог НИИ акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Ханым Мирзоева в опубликованном на официальном сайте ведомства интервью рассказывает о том, какие меры соблюдать при заражении вирусом кори во время беременности, как лечить зараженных вирусом беременных.

- Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Вирус передается воздушно-капельным путем. Основным источником инфекции при кори является больной человек. После заражения вирусом в течение 9-21 дня происходит появление клинических симптомов. В этот период больной человек распространяет вирус кори во внешнюю среду. Симптомы нарастают по мере прогрессирования заболевания. В это время чаще появляются утомляемость, слабость и потеря аппетита.

Вторая стадия называется катаральной. На этой стадии повреждаются слизистые оболочки глаз, увеличивается слезотечение, из полости носа выделяется избыточная слизь. Также в этот период заражения возникает сухой и удушливый кашель, который усиливается по мере прогрессирования заболевания, а также повышается температура тела. Несмотря на то, что в первые дни температура организма составляет 37, максимум 38 градусов, затем она может повыситься до 40 градусов.

Основной особенностью кори является образование в первом периоде светло-красных или розовых высыпаний диаметром приблизительно 3-5 мм. Позже высыпания могут сливаться и превращаться в большие пятна, покрывающие все тело. Главный признак кори - характерная сыпь, представляющая собой крупную белую сыпь, которая появляется на слизистой оболочке полости рта. В период появления сыпи начинается зуд и чрезмерное выделение слизи. В частности, наблюдается поражение глаз, что может вызвать боязнь света. Инкубационный период может длиться до 21 дня. По мере заживления сыпь темнеет, обесцвечивается и шелушится.