Алиев принимает послов фото; обновлено 15:09
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Люксембурга в Баку Алана де Мюзера. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
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