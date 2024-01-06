Сколько стран азербайджанцы могут посетить без визы

Согласно рейтингу, Азербайджан занял 61-е место. Граждане республики могут посещать без визы 37 стран, еще в 46 странах они могут получить визу по прибытии, виза заранее потребуется в 115 странах (в рейтинге на конец 2022 года Азербайджан занимал 62-е место).

Лидером рейтинга стал паспорт ОАЭ, владельцы которого могут посетить без визы 132 государства, еще в 48 странах они могут получить визу по прибытии, виза потребуется заранее только в 18 странах.

Второе место поделили между собой Германия, Испания, Франция, Италия и Нидерланды. Их гражданам заранее нужно оформлять визу для посещения 20 стран. На третьем месте находятся Швеция, Финляндия, Швейцария, Австрия и Люксембург (обязательные визы нужны в 21 стране).

Отметим, что рейтинг составлен на основе количества стран, которые владелец паспорта может посетить без визы, и куда он может въехать, получив визу по прибытии.