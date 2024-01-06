Кадровые перестановки в Центробанке
Директор юридического департамента Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рена Меликова переведена на должность генерального директора ЦБА, сообщает регулятор.
Пост главы юридического департамента остается вакантным.
Генеральными директорами ЦБА назначены также Рашад Мамедов и Шахин Мамедзаде, являвшиеся советниками председателя Центробанка. После новых назначений в ЦБА насчитывается девять генеральных директоров.
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