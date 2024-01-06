Король Иордании предупреждает Блинкена о «катастрофических последствиях»

Госсекретарь США находится на Ближнем Востоке «со срочной дипломатической миссией с целью предотвратить войну Израиля против ХАМАС в Газе». говорится в заявлении Королевского суда. Это четвертый визит американского чиновника в регион, сообщает американский ABC News.

Король Иордании Абдалла II «предупредил о катастрофических последствиях» войны в секторе Газа и призвал США настаивать на немедленном прекращении огня. Об этом король заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе встречи с королем Иордании Абдаллой II и министром иностранных дел Айманом Сафади госсекретарь подчеркнул необходимость того, чтобы «Израиль скорректировал свои военные операции, дабы уменьшить жертвы среди гражданского населения и значительно увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу».

«Блинкен отметил важность подготовки детальных планов на постконфликтное будущее территории, которая была уничтожена интенсивными израильскими авиаударами и наземными наступлениями», — пишет ABC News.

«Иордания и другие арабские государства резко критиковали действия Израиля и избегали обсуждения долгосрочного планирования, утверждая, что сначала должны закончиться боевые действия. Они требуют прекращения огня с середины октября, поскольку жертвы среди гражданского населения начали стремительно расти», — отмечает ABC News.

Как сообщают журналисты, из Иордании Блинкен отправится в Катар и Объединенные Арабские Эмираты, в понедельник посетит Саудовскую Аравию, во вторник и среду будет в Израиле и завершит свой вояж в Египте.