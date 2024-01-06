Азербайджан и Туркменистан ведут переговоры о продолжении своповых поставок газа. Об этом сообщили в Национальной иранской газовой компании (NIGC).

В компании заявили о временном прекращении поставок газа из Туркменистана в Азербайджан по территории Ирана.

«Баку и Ашхабад ведут переговоры по этому вопросу», - цитируют иранские СМИ заявления NIGC, отмечая, что своповые поставки будут возобновлены после достижения соглашения между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Иран с января 2022 года приступил к транспортировке газа, полученного из Туркменистана, в Азербайджан, в соответствии с трехсторонним своповым соглашением, подписанным 28 ноября 2021 года в Ашхабаде. Договор предусматривал поставки в Азербайджан через Иран до 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год.