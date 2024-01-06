В Газе убит внук духовного лидера ХАМАС
В результате удара армии Израиля по Рафаху убит Али Абу-Аджва, внук шейха Ахмеда Ясина, основателя и духовного лидера движения ХАМАС. Об этом сообщают израильские СМИ.
Шейх Ахмед Ясин был убит в 2004 году. Автомобиль, в котором находился Ясин и два его помощника, был обстрелян ракетами с израильских военных вертолетов в момент, когда он выезжал на молитву в мечеть рядом с его домом.
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