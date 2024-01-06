В Бакинском военном суде проходит судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в хищении государственных средств в особо крупных размерах бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, бывшего начальника Главного управления материально-технического обеспечения, ныне покойного генерал-лейтенанта Фуада Мамедова, сотрудников компании Фуада Шейдабекова и Азера Халилова.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фикрета Алиева прокурор зачитал обвинительный акт. Согласно обвинению, генерал Фуад Мамедов в сговоре с двумя должностными лицами компании - Фуадом Шейдабековым и Азером Халиловым присвоил около 15 млн манатов госсредств.

Сотрудники компании не признали себя виновными по предъявленному обвинению.

Сын Фуада Мамедова признан законным правопреемником по этому делу. Комментируя обвинение, он заявил, что его отец невиновен, и попросил прекратить уголовное дело в отношении отца.

На суде также стало известно, что наложен арест на оцененное в крупную сумму имущество покойного генерала.

Решением суда процесс будет проходить за закрытыми дверями. Суд продолжится 24 января.

Напомним, в 2018-2020 годах генерал Фуад Мамедов был заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению - начальником Главного управления материально-технического обеспечения. Он скончался в 2020 году.