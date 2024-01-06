16-летнего дагестанца, обвиняемого в попытке поджечь военный самолет в Челябинске, на два месяца отправили в следственный изолятор. Такое решение в воскресенье, 7 января, принял суд, передает 74.RU.

Согласно сообщению, фигурант уголовного дела из Буйнакска, учится, живет с родителями, ранее не судим. По версии следствия, он попытался поджечь бомбардировщик СУ на военном аэродроме Шагол в Челябинске, самолет успели оперативно потушить.

Сотрудники ФСБ задержали юношу 5 января. ФСБ сообщала, что задержанный причастен к попытке совершения диверсии в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины. В спецслужбе утверждали, что молодого человека завербовали через соцсети. Помимо прочего, против него расследуют дело о поджогах на ж/д в родном Дагестане.

Ранее разведка Украины сообщала, что на челябинском военном аэродроме Шагол в ночь на 4 января сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.