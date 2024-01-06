В Газе погибли журналисты

Два журналиста погибли, по-видимому, в результате израильского авиаудара, нанесенного сегодня утром к западу от Хан-Юниса в секторе Газа, сообщают израильские СМИ.

Хамза Ваэль Дахду (журналист Al Jazeera) и Мустафа Турия (видеострингер Agence France-Presse) были убиты, когда ехали в машине, подтвердили представители Министерства здравоохранения Газы и медики.

Отец Хамзы Ваэля Дахду Ваэль аль-Дахду является шефом бюро Al Jazeera в Газе и недавно сам был ранен в результате удара. Его жена и двое детей были убиты, по сообщениям, в результате другого израильского удара в первые недели войны.

По данным американского Комитета по защите журналистов, с 7 октября, когда началась война, по 31 декабря в Газе погибли по меньшей мере 77 журналистов и работников СМИ.