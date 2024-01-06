Партия Эрдогана назвала соперника Имамоглу

О его выдвижении кандидатом в мэры крупнейшего в Турции города от правящей Партии справедливости и развития объявил ее лидер, президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Бывший министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум будет бороться за пост мэра Стамбула на выборах в местные органы власти, которые пройдут 31 марта.

47-летний Курум возглавлял Минэкологии Турции в 2018-2023 годы. В мае прошлого года был избран в парламент, возглавляет комиссию по вопросам экологии. Один из авторов проекта переселения в течение пяти лет жителей 1,5 млн домов Стамбула в сейсмостойкие дома в рамках подготовки 16-миллионного города к возможному сильному землетрясению.

Основное противостояние на выборах 31 марта развернется за посты мэров Стамбула и Анкары. Партия Эрдогана намерена взять на них реванш за выборы в 2019 году, когда основная оппозиционная Народно-республиканская партия победила в крупнейшем городе страны и столице.

Действующие мэры Стамбула и Анкары от оппозиции Экрем Имамоглу и Мансур Яваш на мартовских выборах будут баллотироваться повторно.

Кандидата в мэры Анкары Эрдоган намерен назвать 15 января, тогда же будет оглашена предвыборная программа правящей партии.