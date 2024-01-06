Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:25

Хотя Азербайджан решительно отвергает идею отвода войск от границ на несколько километров по зеркальному принципу, армянская сторона вновь утверждает, что этот вопрос является «предметом переговоров». О чем в первых числах нового года оповестил общественность секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. «Армения предлагает провести на основе советских карт 1974-1978 годов зеркальной отвод войск с приграничной линии, - заявил, в частности, секретарь армянского Совбеза. - Переговоры мы продолжаем и надеемся, что в этом плане сможем достичь договоренностей и продолжить работать в данном направлении».

В то же время Григорян отказался комментировать изменения в тексте последней редакции мирного договора, представленного Арменией, на которые Азербайджан отреагировал положительно. В частности, в Баку отметили, что последнее предложение Армении выгодно отличается от предыдущих и что в них содержится много пунктов, приемлемых для азербайджанской стороны. «Мы поговорим об этом в будущем, когда у нас будет более явный прогресс по мирному договору, - ответил Григорян на вопрос журналистов. - Переговоры продолжаются в том смысле, что происходит обмен текстами. Надеюсь, вскоре появится возможность для более предметных обсуждений, так что в результате мы сможем говорить о них публично и более четко». После чего позицию Григоряна подтвердили в Министерстве иностранных дел Армении. «В ходе переговоров между Арменией и Азербайджаном армянская сторона всегда выступала с предложением о зеркальном отводе войск от межгосударственной границы, и это предложение остается в силе, - говорится в сообщении МИД. – Армения готова начать обсуждения этого вопроса как можно скорее». Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Баку и Ереван обсуждают армянскую инициативу по отводу войск от условной границы. Отметим, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на пресс-конференции по итогам 2023 года, отметил, что, во-первых, армянская сторона выносит этот вопрос на обсуждение общественности в неполном виде и к тому же вырванным из контекста.

«Даже если в ходе переговоров и поднимались какие-то вопросы, из этого вовсе не следует, что переговоры по ним продолжаются», - отметил азербайджанский министр. А во-вторых, по мнению Байрамова, отвод войск с позиций на границе нереален. Министр напомнил, что азербайджанские войска не были переброшены на границу по чьему-то приглашению или с чьей-то санкции - эти позиции были заняты азербайджанской армией в результате боевых действий, так что отступать от них Азербайджан не намерен. Главным образом потому, что никто не может гарантировать, что завтра эти позиции не будут заняты силами другой стороны. Таким образом, становится очевидной неосуществимость идеи зеркального отступления от границ, которую армянская сторона в разных формах выдвигает, начиная с 2021 года. К примеру, Армения хочет, чтобы после предполагаемого отвода войск наблюдательная миссия Евросоюза имела бы возможность отслеживать ситуацию вдоль границы. При этом игнорируя тот факт, что азербайджанская сторона, в свою очередь, вовсе не собирается отдавать свои государственные границы под контроль наблюдателей, пограничников или миротворцев не только из европейских, но даже из третьих стран. Поэтому, по словам главы МИД Азербайджана, вместо попыток достичь согласия по более реальным вопросам представители Армении всякий раз выдвигая идею отвода войск и преподнося ее общественности в вырванном из контекста виде, не способствует ее продвижению.

Еще один вопрос, постоянно поднимаемый армянской стороной, связан с картами, по которым будет проводиться делимитация границ. Представители Армении заявляют, что готовы взять за основу карты середины 70-х годов ХХ века, составленные Генеральным штабом Советской армии. В свою очередь, Азербайджан официальную позицию по данному вопросу пока не оглашал. Но, судя по всему, официальный Баку считает правильным вообще исключить этот вопрос из проекта мирного соглашения, поскольку процесс делимитации и демаркации может занять длительное время. Армянская сторона не против такого подхода, во всяком случае, на официальном уровне. В то же время, если процесс делимитации и демаркации границ будут осуществляться отдельно от армяно-азербайджанского мирного соглашения, то с точки зрения достижения результатов на переговорах это будет выглядеть контрпродуктивно.