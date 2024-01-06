Большая кадровая чистка от Макрона

Издание напоминает, что «в новогоднем обращении к соотечественникам французский лидер объявил о новом курсе и высказал слова благодарности в адрес премьер-министра Элизабет Борн, что обычно предшествует отставке».

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен произвести реорганизацию своего правительства. По данным еженедельной газеты Journal du Dimanche, могут смениться премьер-министр и главы некоторых ключевых ведомств.

По мнению издания, в качестве преемников Борн наиболее вероятны четыре кандидата. Возглавляет список политический ветеран - бывший спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) 61-летний Ришар Ферран.

Высоким рейтингом у аналитиков пользуется также самый молодой член кабинета - 34-летний министр образования Габриэль Атталь, который в прошлом был официальным представителем правительства и выступал от его имени. Замыкают четверку два других влиятельных чиновника из ближнего круга Макрона - это нынешний министр Вооруженных сил 37-летний Себастьен Лекорню и бывший министр сельского хозяйства 43-летний Жульен Денорманди.

Свои посты, по мнению газеты, могут потерять глава Министерства транспорта Клеман Бон и министр культуры Рима Абдюль-Малак. Ранее они высказывали возражения против нового закона об иммиграции, чем вызывали недовольство Елисейского дворца.

Борн занимает пост главы правительства с мая 2022 года. Нынешний состав правительства был утвержден спустя два месяца.