Россиян призвали не бояться мигрантов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов считает, что гражданам страны не стоит бояться мигрантов, потому что россияне совершают больше преступлений, чем приезжие.

«О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты», - сказал Титов.

Омбудсмен также добавил, что в настоящее время россияне имеют возможности получить работу в любой области, поэтому опасаться того, что мигранты займут их рабочие места, им также не стоит.