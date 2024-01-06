Патриарх назвал «грешниками» уехавших из России

«Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть», - сказал Кирилл.

Патриарх сравнил возвращающихся с блудным сыном из евангельской притчи: «Среди них есть люди вполне достойные, которые ошиблись, или испугались, или действительно попытались найти в жизни что-то для себя более удобное, комфортное, но были посрамлены на этом пути. И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы принять их».

Ранее патриарх называл отъезд из России «обезьянничеством и подражательством»: «Такого рода публика действительно руководствуется принципом: как хорошо там, где нас нет. А потом приезжает в то место, где нас нет, думая, что там хорошо — а там все не так. Ничего не получается», — рассуждал он в октябре. Получается же, по мнению Кирилла, у тех, кто активно выступает против войны: «Все бросили, оставили, думали — сейчас нас подхватят, особенно если два-три слова против России сказали. А никто их там не подхватывает. Подхватывают тех, кто может в больший грех склонять людей».

Массовое бегство от войны, по мнению Кирилла, связано «с естественным страхом смерти и насаждением чуждых ценностей». «Среди молодого поколения многие годы насаждались и утверждались импортированные извне ложные ценности, воспринимаемые совершенно некритично», — объяснял он год назад. Он призывал мобилизованных на войну не бояться смерти, уверяя, что «эта жертва смывает все грехи».

Но даже если люди вернутся с покаянием, церковь им не поможет, если на них заведут уголовное дело. А такое случается. «Там, наверное, еще могут быть какие-то правоохранительные темы, степень вовлечения этих людей в какие-то преступные действия, — сказал патриарх. — Но это уже не касается священнослужителя».