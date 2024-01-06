Италия призвала Евросоюз создать собственную армию

Рост числа вооруженных конфликтов по всему миру активизировал в Евросоюзе дискуссию о создании собственной армии. ЕС следует создать свои вооруженные силы, которые будут предотвращать войны и поддерживать мир, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. В мире с такими могучими игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, простирающимися от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, итальянских, немецких, французских или словенских граждан может защитить только то, что уже существует, и это называется Евросоюзом. Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя», – сказал Таяни. По его словам, ЕС не готов к войне, но готов к «миротворчеству, мониторингу, сдерживанию».

Вопрос о создании армии ЕС обсуждается не первый год. Об этом в 2018 г. говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Вскоре после того, как Россия развязала войну в Украине, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что союзу необходимы Европейские вооруженные силы для обеспечения безопасности.

Главное препятствие заключается в том, что идея европейской армии подразумевает большую централизацию ЕС, а также отчасти вступает в противоречие с НАТО. Бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей называл единую армию ЕС мечтой: для ее появления «должен появиться сначала тот, кто будет принимать решения, король или император, а уже потом его армия, а не наоборот». А генсек НАТО Йенс Столтенберг опасался, что появление у ЕС армии может ослабить альянс: «Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования лишь ослабит наш общий потенциал взаимодействия».