Что Япония передаст Украине?

Токио выделит для Киева 37 миллионов долларов на закупку систем для обнаружения вражеских беспилотников. Также в ближайшее время приедет помощь, которая должна будет помочь пережить украинцам зиму. Речь идет про 5 мобильных генераторов и 7 трансформаторов. Об этом заявила глава МИД Японии Ёко Камикава во время брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По словам Камикавы, ее визит в Киев является подтверждением того, что Токио не будет стоять в стороне от войны и продолжит помогать Украине бороться с российским террором.