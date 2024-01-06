Свиной грипп слился с коронавирусом и наступает на Азербайджан. В Стамбуле масочный режим!
В мире вновь стали расти случаи заражения коронавирусом. В то же время во многих странах возросла заболеваемость свиным гриппом и прочими респираторными инфекциями.
На фоне такой ситуации несколько штатов США, а также туристические зоны Испании вводят обязательный масочный режим в медицинских учреждениях.
По последним еженедельным данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, из-за осложнений от коронавируса за последние дни были госпитализированы 29 тысяч человек, от гриппа - 15 тысяч.
Некоторые ученые предполагают, что заразный вирус, приводящий к ухудшению состояния человека, является результатом мутации.
В больницах Турции также не осталось мест в отделениях интенсивной терапии. По данным турецких СМИ, пациентам приходится сутками ждать в очереди, чтобы найти свободное место в больнице. Особенно острая ситуация наблюдается в Стамбуле.
Туган Утку, президент Турецкой ассоциации реаниматоров, сказал, что существует серьезный спрос на реанимационные услуги, услуги неотложной медицинской помощи и палаты. Врачи заявили, что «тройная атака» COVID-19, свиного гриппа и других респираторных заболеваний, особенно у детей, превратились в эпидемию. Медицинская палата Стамбула обратилась в Минздрав с просьбой рекомендовать носить маски.
Об эпидемии предупредил и специалист скорой помощи больницы Medical Point Измирского медицинского университета профессор Эрсин Аксай. Он особо обратил внимание на то, что свиной грипп и вирус гриппа вызывают серьезные осложнения.
Как сообщил haqqin.az специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов, в настоящее время в Азербайджане наблюдается ряд вирусных инфекций, распространяющихся воздушно-капельным способом: «Сезонный грипп и другие респираторные вирусные инфекции являются обычным явлением. Также наблюдаются случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, хотя их немного и корью. Некоторые из этих вирусных инфекций могут привести к пневмонии».
По словам инфекциониста, возникновение этих случаев связано с типом и патогенностью вируса, возрастом инфицированного, состоянием здоровья и иммунной системы, наличием серьезных сопутствующих заболеваний, другими факторами. Эйвазов порекомендовал лицам из групп риска проходить вакцинацию с целью предотвращения заражения и осложнений, а также своевременно обращаться к врачу при появлении симптомов заболевания. Он заявил, что применение антибиотиков без назначения врача, попытки самолечения недопустимы и могут привести к дальнейшим осложнениям.
Эйвазов также сообщил, что информации о распространении в Азербайджане нового штамма COVID-19, зарегистрированного в США, нет.
«Учитывая вышеизложенное, мы призываем население в ближайшие месяцы быть более осторожными. Лицам с симптомами респираторного заболевания следует максимально изолироваться, держаться подальше от мест скопления людей, пользоваться маской в общественном транспорте. Следует отметить, что такие меры, будучи универсальными, помогают защититься не только от коронавируса, но и гриппа, других ОРВИ. В целом эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, и оснований для беспокойства нет», - успокоил врач-инфекционист.
В то же время врач-педиатр Вагиф Гараев сообщил, что среди детей продолжают распространяться корь, коклюш, ветряная оспа, скарлатина и сезонные респираторные заболевания. Заболевшие – в основном непривитые дети.