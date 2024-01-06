Блинкен в Катаре

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу Катара Доху. Об этом официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер написал на своей странице в соцсети X.

"Катар является важным партнером в продолжающихся усилиях по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС. Госсекретарь Блинкен сегодня находится в Дохе, чтобы продолжить важнейшие усилия по координации, которые являются результатом прочных отношений между США и Катаром", - отметил он.

Ранее Мэтью Миллер заявил на брифинге, что в течение недели Блинкен посетит Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет "для обсуждения ряда важных вопросов со своими коллегами".