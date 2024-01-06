Глава Пентагона может лишиться своего поста

Глава Минобороны США Ллойд Остин может лишиться своего поста, пишет Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, президент США Джо Байден разговаривал с главой Пентагона после его тайной госпитализации и полностью ему доверяет, однако последний решил утаить от конгресса и общественности информацию о состоянии здоровья главы Минобороны, что, скорее всего, будет стоить ему поста.

На Новый год Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Об этом Пентагон сообщил в пятницу, не уточнив причину госпитализации и не пояснив, почему пребывание Остина в больнице держалось в секрете всю неделю.