Захарова учит Европу, как ей жить

«Министру иностранных дел Италии Антонио Таяни, прежде чем выдвигать идеи о создании армии Евросоюза для поддержания мира, стоило бы сначала научиться гуманно решать вопрос с беженцами и мигрантами, охраняя границы союза.

Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами, охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию.

До формирования единой армии хорошо бы понять, на каком топливе она будет ездить и летать. А то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападет на тех, на кого он укажет», - сказала Захарова, призвав итальянского министра «задуматься над тем, за что же тогда каждая страна НАТО должна платить в общую кассу колоссальные суммы».