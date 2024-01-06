Агентство по обеспечению качества в образовании (TKTA) провело институциональную аккредитацию 13 высших учебных заведений по стране (Азербайджанский технический университет, Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Азербайджанский государственный педагогический университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Закатальский филиал Азербайджанского государственного экономического университета, Газахский филиал Бакинского государственного университета, Сумгаитский государственный университет, Хазарский университет, Ленкоранский государственный университет, Бакинский инженерный университет, Азербайджанский медицинский университет, yниверситет ADA).

Начат процесс оценки аккредитации программ по 3 специальностям и 8 специализациям государственных программ двойного диплома в 4 высших учебных заведениях (ADP-CVU, ADAU-Ege, BMU-İNHA, ADA-CVU).

Проведена пилотная аккредитационная оценка 2 профессиональных учебных заведений (Бакинский государственный центр профессионального образования промышленности и инноваций, Бакинский государственный центр профессионального образования туризма и социальных услуг).

При государственной аккредитации были учтены результаты оценки программной аккредитации 6 специальностей Бакинского государственного университета на уровне магистратуры (Химия высокомолекулярных соединений, нефтехимия, органическая химия, неорганическая химия, аналитическая химия, физическая химия) на международном уровне.

Признание неформального и неофициального образования:

В 2023 году была проведена оценка и признание 8 новых профессиональных специальностей (няня, операционный бухгалтер, портной, специалист по жилищному строительству, специалист по растениеводству, парикмахер-визажист-маникюрщик, садовник-декоратор и ювелирное дело) на основе оценки и признания знаний, навыков, опыта и компетенций, полученных гражданами, которые не имеют возможности получить формальное образование в области профессионального образования через неформальные и неформальные формы обучения. В целом в текущем году было подтверждено 328 профессиональных специальностей для 169 граждан на 10 профессиональных специальностей в результате оценки и признания.

Признание иностранных квалификаций:

Всего в текущем году рассмотрено 7021 заявление, связанное с признанием иностранных квалификаций. По итогам проведенной экспертизы по 5868 заявлениям окончательно дано положительное заключение и заявителям вручены свидетельства о признании иностранных квалификаций высшего образования. По другим 1153 заявлениям было дано отрицательное заключение.

Кроме того, в результате проведенных мероприятий по оптимизации и рационализации средний срок рассмотрения заявок составил 12 рабочих дней.