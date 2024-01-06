Иран помог ХАМАС разработать управляемые крылатые ракеты

Израильские войска, действующие в городе Газа, обнаружили технологическое оборудование, включая компоненты, используемые ХАМАС для создания точных ракет, которыми, как считалось до сих пор, эта террористическая группировка не обладала, пишет издание The Times of Israel.

По словам представителей ЦАХАЛ, солдаты недавно провели рейд на объект ХАМАС в районе кварталов Дарадж и Туффах города Газа и обнаружили шахту туннеля, ведущую к подземному заводу по производству оружия.

"Солдаты обнаружили компоненты, доказывающие, что террористы террористической организации ХАМАС под руководством Ирана научились работать и создавать высокоточные компоненты и стратегическое оружие", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Известно, что ХАМАС располагает противотанковыми управляемыми ракетами и небольшими беспилотниками со взрывчаткой, используемыми на коротких дистанциях, а также самодельными автономными подводными лодками, начиненными взрывчаткой, или подводными беспилотниками, но не управляемыми ракетами большой дальности.

У террористической группировки также есть зенитные ракеты, запускаемые с плеча, которые неэффективны против израильских самолетов.

Неизвестно, развертывал ли ХАМАС свои управляемые ракеты, или они находились только на стадии разработки.