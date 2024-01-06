Предварительное заседание по делу об убийстве проректора университета

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное заседание по уголовному делу бывшего ректора университета «Тяфяккюр» Мушвига Атакишиева, а также Самира и Даяната Гулиевых, обвиняемых в убийстве проректора университета Тариеля Ахмедова по заказу Атакишиева.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, анкетные данные обвиняемых были уточнены на совещании под председательством судьи Сиявуша Гаджиева. Судья разъяснила права обвиняемым.

По данным опроса выяснилось, что Даянат Гулиев ранее работал полицейским, а Самир Гулиев — водителем такси.

Также Мушфиг Атакишиев работал исполнительным директором Института экономики министерства науки и образования и председателем докторского диссертационного совета в области экономических наук при этом же Институте экономики.

В связи с тем, что обвиняемые не получили судебных извещений, подготовительное заседание было перенесено на 17 января.

Согласно материалам следствия, Даянат Гулиев в апреле этого года был привлечен к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса по делу об умышленном убийстве 16 сентября 2011 года проректора университета Тариэля Ахмедова.

В результате многочисленных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно Генпрокуратурой, МВД и Пенитенциарной службой Минюста, были получены доказательства совершения преступления на основе заказа.

В ходе следствия выявлены серьезные подозрения в том, что Атакишиев, который на момент совершения преступления занимал должность ректора указанного учебного заведения, а в настоящее время является исполнительным директором Института экономики министерства науки и образования Азербайджана и председателем докторского диссертационного совета в области экономических наук при Институте экономики, посчитал, что Тариэль Ахмедов чинит препятствия его пребыванию на посту ректора, наносит вред деловой репутации. По этой причине за денежное вознаграждение он решил заказать своему родственнику Даянату Гулиеву убийство Ахмедова. Также установлены обоснованные подозрения того, что соучастником Гулиева стал его односельчанин Самир Гулиев.

Мушвиг Атакишиев (заказчик) и Самир Гулиев (исполнитель) проходят по делу в качестве обвиняемых по статье 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму) УК Азербайджана.

Решением суда Мушвиг Атакишиев отстранен от должности, в отношении Самира Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста.