Зеленский о ситуации на фронте

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны как на фронте, так и в тыловых городах и общинах, сообщает официальный сайт украинского лидера.

Зеленский отметил, что по состоянию на сейчас на фронте ситуация является достаточно стабильной, хотя Россия продолжает накапливать свои войска и теряет очень много солдат в «мясных штурмах».

В то же время президент Украины подчеркнул, что на фронте украинские войска нуждаются в системах противовоздушной обороны, чтобы лишить россиян возможности контролировать небо и наносить удары с воздуха по украинским позициям.

«Этого не хватает как на поле боя, так и для защиты украинских городов внутри страны. В течение нескольких дней было 500 ударов. Да, мы большинство из них смогли отбить благодаря помощи партнеров - более 70%. Но этого недостаточно», - считает он.

Зеленский также отметил, что если Россия потеряет контроль неба, она потеряет любую свою мощь на поле боя.