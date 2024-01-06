Суд предупредил Бахтияра Гаджиева

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Али Мамедова защитники Бахтияра Гаджиева выступили с несколькими ходатайствами. Первое ходатайство было связано с прекращением нескольких пунктов обвинения, выдвинутых против Гаджиева. Это обвинения в незаконном предпринимательстве, легализации средств, полученных преступным путем, контрабанде, уклонении от уплаты налогов и использовании поддельных документов.

Обвиняемый согласился с инициативой своих адвокатов, а также сам поднял ходатайство о допросе ряда лиц в суде в качестве дополнительных свидетелей. Среди них следователь Ясамальского районного управления полиции и следователь Главного управления полиции города Баку. Он также добавил, что желает допроса лишь восьми из 32 свидетелей из списка, представленного стороной обвинения для допроса в суде, а показания остальных объявить в суде, и таким образом предотвратить искусственное продление судебного разбирательства.

Стало известно, что представитель Государственной налоговой службы Кямран Пашаев участвует в суде в качестве представителя гражданского истца. Адвокат Эльчин Садыгов возразил против участия К.Пашаева в процессе в данном качестве. В то же время он попросил прекратить обвинение в уклонении от уплаты налогов против своего подзащитного.

Следующим ходатайством адвокатов было освобождение Гаджиева под домашний арест. Адвокат Садыгов указал на то, что Бахтияр Гаджиев имеет постоянное место жительства, не намерен уклоняться от суда, ему также запрещен выезд из страны, а вероятность повторного совершения преступления равна нулю.

Бахтияр Гаджиев попросил судить его лишь по статьям 221.2.2 (хулиганство) и 289.1 (неуважение к суду), назвав себя политическим заложником, добавив, что из почти 40 ходатайств, поданных его адвокатами в ходе расследования, ни одно не было удовлетворено: «Мои адвокаты сейчас подают новое ходатайство, но я их оптимизм не разделяю. Я не ощущаю, что нахожусь перед судом, а считаю себя политическим заложником. Предлагаю, чтобы мои адвокаты не подавали ходатайство. Вынесите уже решение, которое поручили вынести, и покончим с этим делом».

Судья А.Мамедов прервал выступление Гаджиева и вынес ему предупреждение.

Гособвинитель попросил, чтобы ходатайства были отклонены. Затем суд отправился на обсуждение, а вернувшись, огласил решение. Ни одно из ходатайств не было удовлетворено.

Судебное рассмотрение назначено на 19 января.

Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре прошлого года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду (статьи 221 и 289) УК Азербайджана. В июле этого года ему предъявили обвинения по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем), 206 (контрабанда), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов), а также 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК Азербайджана.

Потерпевшими по уголовному делу признаны Ульвия Мурадова и Орхан Абдуллаев.