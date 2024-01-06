Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 21:24

Весьма многозначительно и тревожно прозвучали слова вице-премьера и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, заявившего, что Евросоюзу следует укрепить руководство ЕС и создать собственные вооруженные силы, которые будут предотвращать войны и поддерживать мир. По мнению Таяни, Евросоюз должен сформировать собственную объединенную армию, которая могла бы играть существенную роль в поддержании мира и предотвращении глобальных конфликтов.

«Если мы хотим быть миротворцами, нам нужны европейские вооруженные силы, - подчеркнул вице-премьер Италии. - И это фундаментальное предварительное условие для того, чтобы иметь возможность проводить эффективную европейскую внешнюю политику». Как отметил Таяни, в мире с такими могущественными игроками, как США, Китай, Индия и Россия, а также с постоянными кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, граждане Италии, Германии, Франции или Словении могут быть защищены только тем, что уже существует – Европейским Союзом. В то же время европейские СМИ отмечают, что итальянскому политику так и не удалось четко сформулировать цель создания объединенной армии Европы. С одной стороны, она, по мнению Таяни, должна защищать страны ЕС от внешних сил, а с другой - он же отводит ей роль в поддержании стабильности и предотвращении конфликтов во всем мире. Что, впрочем, не помешало вице-премьеру Италии призвать Европейский Союз, в который входят 27 независимых государств, упорядочить руководство ЕС и создать единое централизованное председательство, а не нынешнюю структуру в лице председателя Евросовета и председателя Еврокомиссии. Следует отметить, что в озабоченности будущим ЕС, которое видится сегодня весьма туманно, Антонио Таяни не одинок. Так, в мае прошлого года о необходимости создать объединенные вооруженные силы ЕС говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, прямо указавший, что из-за военного вторжения России в Украину «в ландшафте европейской безопасности произошел тектонический сдвиг».

Как известно, Евросоюз оперативно и мощно отреагировал на агрессию России, предоставив Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь. Однако после почти двух лет первой в ХХI веке полномасштабной войны на европейском континенте становится ясно, что угроза нависла не только над Украиной, но и над всей объединенной Европой, оказавшейся вследствие интенсивной военной поддержки Киева с пустыми арсеналами. То есть, по сути, беззащитной от внешней агрессии. Не случайно министр обороны Великобритании Грант Шэппс, выступая в Лондоне в конце декабря на совместной пресс-конференции с главой военного ведомства Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, заявил, что Европе необходимо самой позаботиться о своей безопасности, поскольку помощь США не будет продолжаться вечно. Следует обратить внимание на то, что британский министр имел в виду не только государства ЕС, но и Европу в целом. «Это одна из причин того, почему и Великобритания, и Норвегия работают сейчас над повышением наших военных расходов», - подчеркнул Шэппс. В принципе, идея создания единой европейской армии дискутируется еще с начала ХХI века, в разные периоды становления Евросоюза ее высказывали лидеры многих стран. В частности, в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что ЕС не сможет защитить себя, если не решится создать настоящую европейскую армию. И в качестве одной из причин назвал «угрожающую» политику России. Макрон также настаивал, что в вопросах безопасности и самообороны ЕС должен стать более независимым от «вечного патронажа» США. Понятно, что все эти заявления звучат не на пустом месте. В данный момент в руководстве ЕС идут серьезные обсуждения, европейские политики интенсивно работают над повышением военных расходов своих стран, ряд государств форсирует усиление военно-промышленных комплексов...